Збірна України переграла Естонію на ЧС-2023

Друга перемога українців на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Естонію у матчі 3-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд.

Гра завершилась з рахунком 7:4 на користь українців.

Чемпіонат світу з хокею

Дивізіон ІВ

3 тур, 27 квітня

Україна – Естонія 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Шайби: 0:1 – Паррас (Клік, Пузаков), 11:37. 1:1 – Коренчук (Німенко, Ворона), 17:54. 2:1 – Пангелов-Юлдашев (Коренчук, Пересунько, – більш.), 21:37. 3:1 – Лялька (Мазур, Мережко), 31:29. 3:2 – Рооба (Новіков), 33:44. 4:2 – Пангелов-Юлдашев (Фадєєв), 38:12. 5:2 – Коренчук (Німенко, Ворона), 38:58. 6:2 – Мазур (Ворона, Пересунько, – більш.), 42:28. 6:3 – Алєксандров (Оссіпов, Е.Потшінок), 44:33. 7:3 – Трахт (Мазур, Пересунько), 44:54. 7:4 – Рооба (Ембріх, – більш.), 48:20.

Україна: Захарченко; Мережко – Сисак, Пересунько – Мазур – Трахт, Пангелов-Юлдашев – Ратушний, Лялька – Фадєєв – Денискін, Гребеник – Андрейків, Ворона – Німенко – Коренчук, Панченко – Бородай – Куцевич, Ружніков. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Нагадаємо, збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу, а у другому турі українці розгромили Сербію.

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