Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
23-29 квітня у місті Таллінн (Естонія) відбувається чемпіонат світу 1В з хокею серед чоловічих команд.
У змаганнях беруть участь 6 команд, серед яких буде збірна України. До вищого дивізіону (другого за силою) чемпіонату світу з хокею вийде переможець дивізіону 1В. Команда, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону ІІ.
Календар дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею:
Тур 1. 23 квітня (неділя)
- 12:30. Нідерланди - Японія 1:8
- 16:00. Китай - Україна 5:4 ОВ
- 19:30. Сербія - Естонія 1:2 Б
Тур 2. 24 квітня (понеділок)
- 12:30. Японія - Китай 5:2
- 16:00. Україна - Сербія 7:0
- 19:30. Естонія - Нідерланди 4:2
Турнірна таблиця:
Тур 3. 26 квітня (середа)
- 12:30. Нідерланди - Китай
- 16:00. Японія - Сербія
- 19:30. Україна - Естонія
Тур 4. 27 квітня (четвер)
- 12:30. Китай - Сербія
- 16:00. Україна - Нідерланди
- 19:30. Естонія - Японія
Тур 5. 29 квітня (субота)
- 12:30. Сербія - Нідерланди
- 16:00. Естонія - Китай
- 19:30. Японія - Україна