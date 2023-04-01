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Кременчук - Сокіл 0:1: огляд матчу

Сокіл виборов чемпіонський титул
Сьогодні 19:22 192 0
Кременчук - Сокіл 0:1: огляд матчу
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У 5-му матчі фіналу чемпіонату України з хокею Сокіл переграв Кременчук.

Чемпіонат України
Фінал, П'ятий матч
31 березня 

Кременчук - Сокіл 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії – 2:3

Шайба: 0:1 – Бабинець (Чердак), 96:18.

На 50-й хвилині Середницький не реалізував штрафний кидок (воротар).

Кременчук: Кучер; Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Ісаєнко – Глухов, Материкін; Сенік – Кривошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Абаджян, Кривенко – Гніденко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

Сокіл: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін, Вал.Алексюк. Тренер – Костянтин Сімчук.

Нагадаємо, що у першому матчі фіналу чемпіонату України Кременчук в овертаймі здолав Сокіл - 5:4. В другому матчі Сокіл святкував перемогу з рахунком 1:0. У третьому матчі Сокіл переміг з рахунком 4:2. У четвертому матчі перемогу здобув Кременчук - 4:2.

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