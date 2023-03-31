Сокіл другий рік поспіль виграв національний чемпіонат України

Джерело - Чемпіон.

У 5-му матчі фіналу чемпіонату України з хокею Кременчук поступився Соколу.

Матч завершився з рахунком 1:0. Перемога була здобута у другому овертаймі. Автором золотої шайби став Сергій Бабинець, він же отримав і звання найціннішого гравця плей-оф (MVP).

Таким чином Сокіл став 14-разовим переможцем чемпіонату України.

Чемпіонат України

Фінал, П'ятий матч

31 березня

Кременчук - Сокіл 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії – 2:3

Шайба: 0:1 – Бабинець (Чердак), 96:18.

На 50-й хвилині Середницький не реалізував штрафний кидок (воротар).

Кременчук" Кучер; Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Ісаєнко – Глухов, Материкін; Сенік – Кривошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Абаджян, Кривенко – Гніденко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

Сокіл: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін, Вал.Алексюк. Тренер – Костянтин Сімчук.

Нагадаємо, що у першому матчі фіналу чемпіонату України Кременчук в овертаймі здолав Сокіл - 5:4. В другому матчі Сокіл святкував перемогу з рахунком 1:0. У третьому матчі Сокіл переміг з рахунком 4:2. У четвертому матчі перемогу здобув Кременчук - 4:2.