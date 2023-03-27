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Сокіл дотиснув Кременчук у третьому фінальному матчі чемпіонату України

Сьогодні 20:39 135 0
Сокіл вийшов вперед у фінільній серії
Сокіл дотиснув Кременчук у третьому фінальному матчі чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії. 

Матч завершився з рахунком 4:2.

Чемпіонат України
27 березня, фінал

Сокіл - Кременчук 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Рахунок у серії – 2:1

Шайби: 1:0 – Жеребко (Вал. Алексюк), 02:28. 1:1 – Ігнатенко (Кривошапкін), 12:19. 1:2 – Лялька (Кривошапкін, Варава, - більш.), 31:35. 2:2 – Куцевич, 40:35. 3:2 – Говорушко (Слюсар, Полоницький), 41:28. 4:2 – Куцевич (Благий, - п.в.), 59:26

Раніше Сокіл переграв Кременчук і зрівняв рахунок у фінальній серії.

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