Сокіл дотиснув Кременчук у третьому фінальному матчі чемпіонату України

Сокіл вийшов вперед у фінільній серії

Джерело - Чемпіон.

Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії.

Матч завершився з рахунком 4:2.

Чемпіонат України

27 березня, фінал

Сокіл - Кременчук 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Рахунок у серії – 2:1

Шайби: 1:0 – Жеребко (Вал. Алексюк), 02:28. 1:1 – Ігнатенко (Кривошапкін), 12:19. 1:2 – Лялька (Кривошапкін, Варава, - більш.), 31:35. 2:2 – Куцевич, 40:35. 3:2 – Говорушко (Слюсар, Полоницький), 41:28. 4:2 – Куцевич (Благий, - п.в.), 59:26

Раніше Сокіл переграв Кременчук і зрівняв рахунок у фінальній серії.