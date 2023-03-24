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Кременчук вирвав перемогу у Сокола в першому фінальному матчі чемпіонату України

Сьогодні 06:39 93 0
Кременчук вирвав перемогу у Сокола в першому фінальному матчі чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі фіналу плей-оф чемпіонату України Кременчук в овертаймі здолав Сокіл.

Матч вийшов чудовою затравкою для всієї серії за титул. У рівній, мегарезультативний та вогненній зустрічі обидві команди так і не виявили переможця в межах 60-ти хвилин, а результат гри №1 вирішив "раптовий гол" у додатковий час у виконанні Богдана Середницького - 5:4. Кременчук повів у серії до трьох перемог – 1:0.

Сьогодні, 24 березня, відбудеться другий матч протистояння. Початок зустрічі о 18:00.

Чемпіонат України
23 березня, фінал

Кременчук - Сокіл (Київ) 5:4 ОВ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Рахунок у серії - 1:0

Шайби: 1:0 – Абаджян (Андрющенко, Гніденко), 1:46. 1:1 – Чердак (Янішевський, Куцевич), 17:41. 1:2 – Янішевський (Слюсар, Бондарєв, – більш.). 28:58. 2:2 – Сенік (Абаджян, Лялька, – більш.), 34:43. 2:3 – Чердак (Мазур, Бабинець), 34:51. 3:3 – Геворкян (Т.Савицький, Матвієнко), 36:15. 4:3 – Геворкян (Середницкий, Ігнатенко), 43:46. 4:4 – Сисак (Бабинець, Мазур – більш), 51:49. 5:4 – Середницький (Брага), 62:56.

Кременчук: Кучер; Ісаєнко – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Материкін; Сенік – Кривошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Гніденко – Абаджян, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький, Федоров. Тренер – Олександр Савицький.

Сокіл: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін – Вал.Алексюк – Жеребко. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 25 (10+5+9+1) – 43 (15+15+11+2).

Штраф: 37 – 6.

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