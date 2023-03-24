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Сокіл переграв Кременчук і зрівняв рахунок у фінальній серії

Сьогодні 21:34 92 0
Матч завершився з рахунком 0:1
Сокіл переграв Кременчук і зрівняв рахунок у фінальній серії
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі фіналу плей-оф чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу в Кременчука.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Героями зустрічі став голкіпер Богдан Дьяченко, котрий  відбив 31 кидок по своїх воротах, а також автор єдиної шайби Олексій Янішевський.

Наступний поєдинок фінальної серії між Кременчуком та Соколом відбудеться у Києві у понеділок, 27 березня о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України
23 березня, фінал

Кременчук - Сокіл 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії - 1:1

Шайба: 0:1 - Янішевський, 43:13.

Кременчук: Кучер (59:35); Ісаєнко – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Материкін; Абаджян – Гніденко – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Сенік, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

 Сокіл: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін – Вал.Алексюк – Жеребко. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 31 (13+14+4) – 23 (4+7+12).

Штраф: 4 – 6.

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