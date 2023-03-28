Головне
Ребров хоче продовжити контракт з Аль-Айном
Сьогодні 18:54 950
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19
Сьогодні 21:39 90
Гутцайт: Нам вдалося домогтися, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 відкладено
Сьогодні 21:25 114
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 21:08 6014
МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі
Сьогодні 18:24 208
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО
Сьогодні 16:19 694
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 12:02 3286
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 12:02 1723
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм
Вчора 22:22 7541 3
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024
Вчора 21:52 1187
Прямі трансляції

Кременчук вирвав перемогу у Сокола у четвертому фінальному матчі чемпіонату України

Чемпіонство визначиться у матчі №5
Сьогодні 20:25 159 0
Кременчук вирвав перемогу у Сокола у четвертому фінальному матчі чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі фіналу плей-оф чемпіонату України Сокіл поступився Кременчуку.

Кременчук вирвав вольову перемогу у поєдинку, де Сокіл двічі вів у рахунку, але дотиснув киян та отримав право провести останній поєдинок серії за золото на домашній арені Айсберг 31 березня. 

Чемпіонат України
Фінал, четвертий матч
28 березня

Сокіл (Київ) - Кременчук 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Рахунок у серії - 2:2

Шайби: 1:0 – Качан (Бабинец, Толстушко, - більш.), 10:11. 1:1 – Варава (Лялька, Абаджян, - більш.). 10:26. 2:1 – Качан (Чердак, Мазур, - більш.), 37:33. 2:2 – С.Тимченко (Брага), 41:06. 2:3 – С.Тимченко (Ігнатенко, Брага), 51:13. 2:4 – Матвієнко (Сенік, - п.в), 59:58.

Нагадаємо, що у першому матчі фіналу чемпіонату України Кременчук в овертаймі здолав Сокіл - 5:4. В другому матчі Сокіл святкував перемогу з рахунком 1:0. У третьому матчі Сокіл переміг з рахунком 4:2.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм 7541 3
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України 1723
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна 3286
Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана 1116
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 6014
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 8693 3
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8229 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24787
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34606
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73374 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 257167 4
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16373