IIHF визначилася з містами проведення ЧС-2025

Більшість матчів світового форуму пройдуть в столиці однієї з країн

IIHF визначилася з міста в Швеції і Данії, які будуть приймати чемпіонат світу-2025.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

Ними будуть Стокгольм і Гернінг.

Шведська асоціація хокею з шайбою провела всебічну оцінку, щоб з'ясувати, в якому з міст Швеції були найкращі умови для проведення турніру. Після ретельного і ретельного відбору вибір зупинився на Стокгольмі.

У Стокгольмі пройдуть матчі однієї з груп, два чвертьфінальні матчі, півфінали, матч за 3-е місце і фінал чемпіонату світу.

Гернінг прийме матчі іншої групи і два чвертьфінальні поєдинки.

Данське місто прийме турнір вдруге (вперше - в 2018 році разом з Копенгагеном), Стокгольм - в 12-й (в останній раз - спільно з Гельсінкі в 2012 і 2013 роках).

Нагадаємо, що ЧС-2022 відбудеться у Фінляндії (Тампере і Гельсінкі), ЧС-2023 - в Росії (Санкт-Петербург), ЧС-2024 - в Чехії (Прага і Острава).