Дніпро знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У матчі 30 турі УХЛ херсонський Дніпро вдома розгромив Крижаних Вовків.
Херсонська команда святкувала впевнену перемогу, закинувши шість шайб без відповіді.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
30-й тур, 23 січня
Дніпро - Крижані Вовки 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Шайби: 1:0 - 08:42 Матерухін, 2:0 - 35:49 Шибаєв, 3:0 - 36:21 Жвачкін, 4:0 - 38:04 Матерухін, 5:0 - 44:46 Матерухін, 6:0 - 56:33 Каракулько
Раніше, Дніпро дотиснув Динамо.
Нагадаємо, Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті