Екс-захисник Динамо перейшов до білоруського клубу

Джерело - УХЛ.
ХК Бобруйськ підписав захисника Олександра Дегтярьова, який раніше виступав за українські команди Кременчук та Динамо.
Про це повідомляє сайт Федерації хокею Білорусі.
До переходу в Кременчук в 2015 році хокеїст виступав у Вищій лізі Білорусі (Могильов, Німан), Екстралізі (Вітебськ, Могильов) і чемпіонаті Польщі (Підгалля). У 2015-2017 роках Дегтярьов провів 85 матчів в Кременчуці, набрав 34 (6 + 28) очки, ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату України.
Після сезону в польському Заглембе в 2018 році підписав контракт з МХК Динамо, у складі якого в минулому сезоні зіграв 26 матчів, закинув одну шайбу і віддав дві передачі.
Відзначимо, що в ХК Бобруйськ виступають українські хокеїсти Денис Петрухно і Роман Благой, атимчасово виконуючим обов'язки головного тренера є екс-захисник Компаньйона і АТЕКа Євген Кривомаз .
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