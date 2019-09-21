Екс-захисник Динамо перейшов до білоруського клубу

Дегтярьов провів 26 матчів за харківську команду

Джерело - УХЛ.

ХК Бобруйськ підписав захисника Олександра Дегтярьова, який раніше виступав за українські команди Кременчук та Динамо.

Про це повідомляє сайт Федерації хокею Білорусі.

До переходу в Кременчук в 2015 році хокеїст виступав у Вищій лізі Білорусі (Могильов, Німан), Екстралізі (Вітебськ, Могильов) і чемпіонаті Польщі (Підгалля). У 2015-2017 роках Дегтярьов провів 85 матчів в Кременчуці, набрав 34 (6 + 28) очки, ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату України.

Після сезону в польському Заглембе в 2018 році підписав контракт з МХК Динамо, у складі якого в минулому сезоні зіграв 26 матчів, закинув одну шайбу і віддав дві передачі.

Відзначимо, що в ХК Бобруйськ виступають українські хокеїсти Денис Петрухно і Роман Благой, атимчасово виконуючим обов'язки головного тренера є екс-захисник Компаньйона і АТЕКа Євген Кривомаз .

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