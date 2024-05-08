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Терзич — про Реал або Баварію в фіналі ЛЧ: Ми не будемо фаворитами, але в одному матчі можливе все

Сьогодні 09:01 111 0
Терзич — про Реал або Баварію в фіналі ЛЧ: Ми не будемо фаворитами, але в одному матчі можливе все
#Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Едін Терзич

Джерело - Сайт УЄФА.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вважає, що в фіналі Ліги чемпіонів його команда не буде фаворитом, а також пишається тим, що його підопічні пройшли ПСЖ.

Про це він повідомив у етері TNT Sports.

"Якщо мені потрібно вибрати одне слово, то це буде гордість. Для нас це є момент гордості. Я пишаюся штабом, командою, клубом. З нашою мрією ще не покінчено!

Я знаю, що ми не будемо фаворитами (у фіналі на "Вемблі" — ред.). З ким би ми не зустрілися, буде дуже тяжко.

Але це лише один матч, а тому можливе все. Ми це вже довели", — сказав тренер.

Раніше Терзич повідомляв, що вважає свій колектив найменш досвідченою командою турніру, яка "голодна" до перемог.

Нагадаємо, президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфі вважає, що його команді не пощастило в матчі-відповіді 1/2 фіналу.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви. Матч-відповідь відбудеться в середу, 8 травня, в Мадриді.

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