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25.04.2024 21:39 383

Терзич — про Боруссію в ЛЧ: Ми найменш досвідчена команда, але "голодна" до перемог

Сьогодні 10:41 84 0
Терзич — про Боруссію в ЛЧ: Ми найменш досвідчена команда, але "голодна" до перемог
Фото: ФК Боруссія Дортмунд
#Боруссія Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Едін Терзич

Джерело - AS.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вважає свій колектив найменш досвідченою командою турніру, яка "голодна" до перемог, а також висловився про майбутнє протистояння з ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Боруссія в середу, 1 травня, вдома зіграє з ПСЖ. Початок — о 22:00 за київським часом.

"Ми маємо зробити все можливе для перемоги. Віримо у свої сили.

Вірогідно, ми найменш досвідчена команда (з півфіналістів – ред.), але найбільш "голодна" до перемог.

Треба старанно працювати щодня, щоб потрапити на "Вемблі".

Знаємо, що повинні грати на високому рівні протягом як мінімум 180 хвилин", – заявив наставник.

Терзич повідомив, що футболісти Доніелл Мален, Марсель Забітцер і Себастьян Аллер, які пропустили кілька ігор через травми, повертаються на поле.

Раніше ми писали, що зустріч обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим Ентоні Тейлором. 

Матч-відповідь відбудеться7 травня в Парижі.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Боруссія двічі обіграла мадридський Атлетико. У чвертьфіналі ПСЖ на виїзді в більшості розгромив Барселону.

Ми повідомляли, що ПСЖ готовий поборотися за українського голкіпера Андрія Луніна.

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