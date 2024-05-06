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Вест Гем визначився з новим тренером на наступний сезон

Сьогодні 12:33 160 0
Вест Гем визначився з новим тренером на наступний сезон
#Вест Гем, #Лопетегі, #Моєс

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем визначився з новим тренером на наступний сезон. Девіда Моєса замінити колишній наставник Вулвергемптона Хулен Лопетегі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що іспанський спеціаліст вже домовився з керівництвом англійського клубу, що він очолить команду з наступного сезону. Сторони вже перейшли до формальних етапів, після чого вони підпишуть контракт.

Напередодні стало відомо, що керівництво "молотобійців" не буде продовжувати контракт з Моєсом. Раніше з англійським клубом пов'язували наставника Лаціо Мауріціо Саррі та колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонеску.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови наставника збірної Австрії Ральфа Рангніка очолити мюнхенців.

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