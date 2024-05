Вест Гем визначився з новим тренером на наступний сезон. Девіда Моєса замінити колишній наставник Вулвергемптона Хулен Лопетегі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що іспанський спеціаліст вже домовився з керівництвом англійського клубу, що він очолить команду з наступного сезону. Сторони вже перейшли до формальних етапів, після чого вони підпишуть контракт.

🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.



Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.



Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv