Саррі може повернутися в АПЛ

Екснаставник Лаціо Мауріціо Саррі зацікавив англійські клуб Вест Гем та Ньюкасл.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, "сороки" вже зробили 65-річному фахівцю пропозицію, яка зацікавила Саррі.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Мауріціо був Лаціо, де він працював з червня 2021 по березень 2024 року. В Англії тренер має досвід роботи з Челсі в сезоні-2018/19, з яким виграв Лігу Європи.

Наразі Ньюкасл очолює Едді Гау. Команда наразі посідає сьоме місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 53 очками в активі. Вест Гем тренує Девід Моєс, "молотобійці" з 49 балами йдуть дев'ятими.