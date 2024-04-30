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25.04.2024 21:39 366

Саррі може повернутися в АПЛ

Сьогодні 19:16 107 0
Саррі може повернутися в АПЛ
Фото - Getty Images
#Вест Гем, #Мауріціо Саррі, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - tuttomercatoweb.com.

Екснаставник Лаціо Мауріціо Саррі зацікавив англійські клуб Вест Гем та Ньюкасл.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, "сороки" вже зробили 65-річному фахівцю пропозицію, яка зацікавила Саррі.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Мауріціо був Лаціо, де він працював з червня 2021 по березень 2024 року. В Англії тренер має досвід роботи з Челсі в сезоні-2018/19, з яким виграв Лігу Європи.

Наразі Ньюкасл очолює Едді Гау. Команда наразі посідає сьоме місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 53 очками в активі. Вест Гем тренує Девід Моєс, "молотобійці" з 49 балами йдуть дев'ятими.

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