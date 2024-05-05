Керівництво Вест Гема прийняло рішення щодо майбутнього Моєса

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Вест Гема прийняло рішення не продовжувати контракт із головним тренером команди Девідом Моєсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що відхід шотландського наставника не пов'язаний з розгромною поразкою від Челсі в 36 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Наразі "молотобійці" шукають головного тренера на наступний сезон і розглядають колишнього коуча Вулвергемптона Хулена Лопетегі.

🚨⚒️ West Ham had already decided to part ways with David Moyes before this game and the plan remains clear for next season.



Talks continue with candidates including Julen Lopetegui who’s been approached earlier this week. pic.twitter.com/bYumJjzOMZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2024

Моєс двічі очолював лондонський клуб: з листопада 2017 по травень 2018 року, а потім з грудня 2019-го по сьогоднішній день. Нагадаємо, що під керівництвом шотландця Вест Гем виграв Лігу конференцій сезону-2022/2023.

Раніше з "молотобійцями" пов'язували наставника Лаціо Мауріціо Саррі та колишнього тренера Шахтаря Пауло Фонеску.