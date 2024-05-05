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Керівництво Вест Гема прийняло рішення щодо майбутнього Моєса

Сьогодні 19:37 115 0
Керівництво Вест Гема прийняло рішення щодо майбутнього Моєса
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Лопетегі, #Моєс, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Вест Гема прийняло рішення не продовжувати контракт із головним тренером команди Девідом Моєсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що відхід шотландського наставника не пов'язаний з розгромною поразкою від Челсі в 36 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Наразі "молотобійці" шукають головного тренера на наступний сезон і розглядають колишнього коуча Вулвергемптона Хулена Лопетегі.

Моєс двічі очолював лондонський клуб: з листопада 2017 по травень 2018 року, а потім з грудня 2019-го по сьогоднішній день. Нагадаємо, що під керівництвом шотландця Вест Гем виграв Лігу конференцій сезону-2022/2023.

Раніше з "молотобійцями" пов'язували наставника Лаціо Мауріціо Саррі та колишнього тренера Шахтаря Пауло Фонеску.

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