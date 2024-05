Керівництво Вест Гема прийняло рішення щодо майбутнього Моєса

Керівництво Вест Гема прийняло рішення не продовжувати контракт із головним тренером команди Девідом Моєсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що відхід шотландського наставника не пов'язаний з розгромною поразкою від Челсі в 36 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Наразі "молотобійці" шукають головного тренера на наступний сезон і розглядають колишнього коуча Вулвергемптона Хулена Лопетегі.

🚨⚒️ West Ham had already decided to part ways with David Moyes before this game and the plan remains clear for next season.



Talks continue with candidates including Julen Lopetegui who’s been approached earlier this week. pic.twitter.com/bYumJjzOMZ