Керівництво Вест Гема прийняло рішення щодо майбутнього Моєса

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Вест Гема прийняло рішення не продовжувати контракт із головним тренером команди Девідом Моєсом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що відхід шотландського наставника не пов'язаний з розгромною поразкою від Челсі в 36 турі Англійської Прем'єр-ліги.
Наразі "молотобійці" шукають головного тренера на наступний сезон і розглядають колишнього коуча Вулвергемптона Хулена Лопетегі.
🚨⚒️ West Ham had already decided to part ways with David Moyes before this game and the plan remains clear for next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2024
Talks continue with candidates including Julen Lopetegui who’s been approached earlier this week. pic.twitter.com/bYumJjzOMZ
Моєс двічі очолював лондонський клуб: з листопада 2017 по травень 2018 року, а потім з грудня 2019-го по сьогоднішній день. Нагадаємо, що під керівництвом шотландця Вест Гем виграв Лігу конференцій сезону-2022/2023.
Раніше з "молотобійцями" пов'язували наставника Лаціо Мауріціо Саррі та колишнього тренера Шахтаря Пауло Фонеску.