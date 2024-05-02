Терзич: Заслужена перемога, але потрібно заробити путівку на "Вемблі"

Головне
Декілька лідерів збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ
Сьогодні 09:00 12194 1
Бостон із рекордним часом Михайлюка вийшов до другого раунду, Даллас Дончича переміг Кліпперс: результати плей-оф НБА
Сьогодні 07:39 3597
Рома зустрінеться з Баєром, Марсель прийме Аталанту: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:21 284
Астон Вілла прийме Олімпіакос, Фіорентина зіграє з Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:00 307
Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону
Сьогодні 00:55 10264
Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 8178
Monte поступилися Liquid на ESL Pro League Season 19 з CS2
Вчора 23:22 233
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем
Вчора 17:24 5674 1
Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка
Вчора 14:55 7497
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В
Вчора 14:43 11511
Прямі трансляції
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 349
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 274
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 779
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 810
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 1006
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 1006
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 861
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 708
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 869
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1074
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 412
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1523 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1085
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 1053
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1393

Терзич: Заслужена перемога, але потрібно заробити путівку на "Вемблі"

Сьогодні 09:55 150 0
Терзич: Заслужена перемога, але потрібно заробити путівку на "Вемблі"
Фото: ФК Боруссія Дортмунд
#Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Ніклас Фюллькруг, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Едін Терзич

Джерело - Сайт УЄФА.

Головний тренер Боруссії Едін Терзич вважає, що перемога дортмундців (1:0) над ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів була заслуженою та його колектив має шанс на вихід у фінал.

Слова наставника цитують на офіційному сайті УЄФА.

"Заслужена перемога, команда показала гарну гру.

Ми могли забити більше м'ячів, але й суперник також міг забити. Тому це нормальний результат, як на мене. Ми багато рухалися, але у такому матчі це необхідно.

Потрібно заробити путівку на "Вемблі" (де відбудеться фінал ЛЧ — ред.). Тепер нам необхідна нічия у матчі-відповіді, але ми також хочемо перемогти.

У нас є невелика перевага, і маємо шанс вийти до фіналу", — заявив тренер.

Німецький форвард Боруссії Ніклас Фуллькруг вважає, що справа не зроблена, а перемога в Дортмунді — лише половина шляху.

Нагадаємо, єдиним голом у зустрічі відзначився саме Фуллькруг.

Напередодні Терзич назвав свій німецький колектив найменш досвідченою командою турніру, яка "голодна" до перемог.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.

В іншій грі 1/2 фіналу мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В 11511
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 33717
Красюк: Давайте молитися за Ф’юрі Красюк: Давайте молитися за Ф’юрі 15256
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців “Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців 26256 26
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 20311 1
Декілька лідерів збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ Декілька лідерів збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ 12194 1
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40402
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 361014
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12193
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31109
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167587 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51746