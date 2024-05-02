Терзич: Заслужена перемога, але потрібно заробити путівку на "Вемблі"

Джерело - Сайт УЄФА.
Головний тренер Боруссії Едін Терзич вважає, що перемога дортмундців (1:0) над ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів була заслуженою та його колектив має шанс на вихід у фінал.
Слова наставника цитують на офіційному сайті УЄФА.
"Заслужена перемога, команда показала гарну гру.
Ми могли забити більше м'ячів, але й суперник також міг забити. Тому це нормальний результат, як на мене. Ми багато рухалися, але у такому матчі це необхідно.
Потрібно заробити путівку на "Вемблі" (де відбудеться фінал ЛЧ — ред.). Тепер нам необхідна нічия у матчі-відповіді, але ми також хочемо перемогти.
У нас є невелика перевага, і маємо шанс вийти до фіналу", — заявив тренер.
Німецький форвард Боруссії Ніклас Фуллькруг вважає, що справа не зроблена, а перемога в Дортмунді — лише половина шляху.
Нагадаємо, єдиним голом у зустрічі відзначився саме Фуллькруг.
Напередодні Терзич назвав свій німецький колектив найменш досвідченою командою турніру, яка "голодна" до перемог.
Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.
В іншій грі 1/2 фіналу мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.