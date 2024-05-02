Терзич: Заслужена перемога, але потрібно заробити путівку на "Вемблі"

Головний тренер Боруссії Едін Терзич вважає, що перемога дортмундців (1:0) над ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів була заслуженою та його колектив має шанс на вихід у фінал.

Слова наставника цитують на офіційному сайті УЄФА.

"Заслужена перемога, команда показала гарну гру.

Ми могли забити більше м'ячів, але й суперник також міг забити. Тому це нормальний результат, як на мене. Ми багато рухалися, але у такому матчі це необхідно.

Потрібно заробити путівку на "Вемблі" (де відбудеться фінал ЛЧ — ред.). Тепер нам необхідна нічия у матчі-відповіді, але ми також хочемо перемогти.

У нас є невелика перевага, і маємо шанс вийти до фіналу", — заявив тренер.