Фюллькруг: До фіналу на "Вемблі" ще 90 хвилин

Німецький форвард Боруссії Ніклас Фюллькруг вважає, що справа не зроблена, а перемога над ПСЖ (1:0) у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів — лише половина шляху.

Його слова цитують на офіційному сайті УЄФА.

"Атмосфера була неймовірною. Тут завжди таке відчуття, що ти виходиш на матч вже за рахунку 1:0.

Але сьогодні нам довелося багато терпіти. Були відрізки, коли суперник чинив на нас сильний тиск — це неминуче у матчах із такою топкомандою.

Позаду перший раунд дуелі, і до фіналу на "Вемблі" ще 90 хвилин, тому потрібно залишатися сконцентрованими", — заявив нападник.