Фюллькруг: До фіналу на "Вемблі" ще 90 хвилин

Джерело - Сайт УЄФА.
Німецький форвард Боруссії Ніклас Фюллькруг вважає, що справа не зроблена, а перемога над ПСЖ (1:0) у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів — лише половина шляху.
Його слова цитують на офіційному сайті УЄФА.
"Атмосфера була неймовірною. Тут завжди таке відчуття, що ти виходиш на матч вже за рахунку 1:0.
Але сьогодні нам довелося багато терпіти. Були відрізки, коли суперник чинив на нас сильний тиск — це неминуче у матчах із такою топкомандою.
Позаду перший раунд дуелі, і до фіналу на "Вемблі" ще 90 хвилин, тому потрібно залишатися сконцентрованими", — заявив нападник.
Нагадаємо, єдиним голом у зустрічі відзначився саме Фюллькруг.
Завдяки перемозі Німеччина гарантувала участь п'яти командам у ЛЧ наступного сезону.
Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.
В іншій грі 1/2 фіналу мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.