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20.04.2024 19:04 1380

Шовковський: Пономаренку треба ще багато над чим працювати

Сьогодні 00:50 123 0
Шовковський: Пономаренку треба ще багато над чим працювати
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський, #Матвій Пономаренко

Джерело - fcdynamo.com.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відреагував на гру нападника Матвія Пономаренка, який відзначився дебютним голом у матчі чемпіонату України з Вересом (3:0).

Про це фахівець розповів на пресконференції після гри.

"Я не буду коментувати гру Пономаренка. Тільки скажу, що в нього є певні задатки, він має зробити все можливе для того, щоб вирости у повноцінного гравця першої команди, але на сьогодні йому треба ще багато над чим працювати – у тактичному, психологічному, у першу чергу, плані, тому що грати на рівні U19 і грати в першій команді в УПЛ – це зовсім різні рівні. Тому і психологічне навантаження велике. Він ще з цим не зіштовхнувся, але він має розуміти, що кому дається багато, з того і будуть питати дуже багато. У цьому плані витримати психологічне навантаження може не кожен гравець. Тому треба поступово, потроху вивчати, навчатись. 

І до таланту, як какзав Валерій Васильович Лобановський, додавати 95 відсотків працелюбності й роботи над собою. Я завжди кажу своїм гравцям: ви не маєте дивитися, куди ви дійшли, де ви зараз знаходитесь, ви маєте розуміти, що ви для цього робили, і відстежувати виключно вашу роботу, те, які сили ви приклали для того, аби дістатися тієї точки, де ви зараз знаходитесь. Тоді ви будете прогресувати кожен день. Не треба зациклюватись на тому, що ви здобули, чого досягли, скільки титулів виграли, скільки голів забили. У першу чергу ви маєте розуміти, що ви маєте рости разом із командою, і свої амбіції, свої інтереси ставити нижче за інтереси команди", — сказав Шовковський.

Нещодавно повідомлялося, що 18-річний нападник зацікавив два клуби Англійської Прем'єр-Ліги — Вулвергемптон та Брентфорд. Також раніше ми писали про бажання Севільї підписати Пономаренка.

Нагадаємо, Динамо обіграло рівненський Верес у перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги. Завдяки цій перемозі кияни наблизились на відстань чотирьох очок до Шахтаря, який раніше розгромив одеський Чорноморець завдяки хет-трику Марлона Гомеса. 

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