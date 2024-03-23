Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо

Нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може змінити клуб.

Про це повідомляє Todofichajes.

Севілья спробує підписати 18-річного українця в літнє трансферне вікно. Зазначається, що через проблеми з фінансами андалусійці надаватимуть перевагу саме трансферам перспективних футболістів. У Пономаренку керівництво іспанського клубу бачить "нового Артема Довбика".

Також форвардом цікавляться провідні команди Польщі та Німеччини, а також клуб англійської Прем'єр-ліги Брентфорд.

У поточному сезоні Пономаренко встиг дебютувати за дорослу команду киян, але провів на полі всього 2 хвилини. А в молодіжному чемпіонаті у нападника 19 голів за 12 матчів.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про інтерес німецьких клубів до воротаря Динамо. Також нещодавно "біло-сині" віддали двох гравців в оренду в луганську Зорю.