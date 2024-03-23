Головне
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Сьогодні 12:28 154
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Сьогодні 11:44 229
Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій
Сьогодні 10:48 132
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України
Сьогодні 09:48 401
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії
Сьогодні 08:28 233
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки
Сьогодні 00:53 5335
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2
Вчора 22:38 10305
NAVI поступилися Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2
Вчора 22:06 447
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:46 1065
Україна розучилася грати в бий-біжи
Вчора 14:46 1693
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:57 631
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:25 617
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:10 699
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:23 886
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:00 764

Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо

Сьогодні 11:44 229 0
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
#Динамо Київ, #Севілья, #Матвій Пономаренко

Джерело - todofichajes.com.

Нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко може змінити клуб.

Про це повідомляє Todofichajes.

Севілья спробує підписати 18-річного українця в літнє трансферне вікно. Зазначається, що через проблеми з фінансами андалусійці надаватимуть перевагу саме трансферам перспективних футболістів. У Пономаренку керівництво іспанського клубу бачить "нового Артема Довбика". 

Також форвардом цікавляться провідні команди Польщі та Німеччини, а також клуб англійської Прем'єр-ліги Брентфорд.

У поточному сезоні Пономаренко встиг дебютувати за дорослу команду киян, але провів на полі всього 2 хвилини. А в молодіжному чемпіонаті у нападника 19 голів за 12 матчів.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про інтерес німецьких клубів до воротаря Динамо. Також нещодавно "біло-сині" віддали двох гравців в оренду в луганську Зорю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна розучилася грати в бий-біжи Україна розучилася грати в бий-біжи 1693
Маркевич — про гру боснійців: "Це був антифутбол" Маркевич — про гру боснійців: "Це був антифутбол" 2114
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця 2778
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки 5335
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 3637
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 10305
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29007
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51316
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10784 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36086
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97167
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358503