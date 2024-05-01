Пономаренко: Було передчуття, що заб’ю Вересу

Джерело - fcdynamo.com.
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко вірив, що відзначиться дебютним голом в чемпіонаті України в матчі проти Вереса (3:0).
Про це футболіст розповів у коментарі пресслужбі "біло-синіх".
"Була флангова атака, Буяльський покотив до штрафного майданчика на Волошина, а Назар підняв голову та побачив вільного мене. Я зробив дотик – та забив гол.
Звичайно, емоції переповнюють. Дуже хотів забити за першу команду, і, чесно кажучи, сьогодні навіть якесь передчуття було", — сказав Пономаренко.
Нещодавно повідомлялося, що 18-річний нападник Динамо зацікавив два клуби Англійської Прем'єр-Ліги — Вулвергемптон та Брентфорд. Також раніше ми писали про бажання Севільї підписати Пономаренка.
Нагадаємо, Динамо обіграло рівненський Верес у перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги. Завдяки цій перемозі кияни наблизились на відстань чотирьох очок до Шахтаря, який раніше розгромив одеський Чорноморець завдяки хет-трику Марлона Гомеса.