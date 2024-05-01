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Пономаренко: Було передчуття, що заб’ю Вересу

Сьогодні 21:52 104 0
Пономаренко: Було передчуття, що заб’ю Вересу
#Верес, #Динамо Київ, #Матвій Пономаренко

Джерело - fcdynamo.com.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко вірив, що відзначиться дебютним голом в чемпіонаті України в матчі проти Вереса (3:0).

Про це футболіст розповів у коментарі пресслужбі "біло-синіх".

"Була флангова атака, Буяльський покотив до штрафного майданчика на Волошина, а Назар підняв голову та побачив вільного мене. Я зробив дотик – та забив гол.

Звичайно, емоції переповнюють. Дуже хотів забити за першу команду, і, чесно кажучи, сьогодні навіть якесь передчуття було", — сказав Пономаренко.

Нещодавно повідомлялося, що 18-річний нападник Динамо зацікавив два клуби Англійської Прем'єр-Ліги — Вулвергемптон та Брентфорд. Також раніше ми писали про бажання Севільї підписати Пономаренка.

Нагадаємо, Динамо обіграло рівненський Верес у перенесеному матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги. Завдяки цій перемозі кияни наблизились на відстань чотирьох очок до Шахтаря, який раніше розгромив одеський Чорноморець завдяки хет-трику Марлона Гомеса. 

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