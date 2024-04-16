Нападник Динамо увійшов у сферу інтересів двох клубів АПЛ

18-річний нападник київського Динамо Матвій Пономаренко увійшов у сферу інтересів двох клубів Англійської Прем'єр-Ліги — Вулвергемптона та Брентфорда.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в програмі "ТаТоТаке".

"За моєю інформацією, в офісі Динамо вже є запити щодо Пономаренка, тобто інтерес до нього дійсно предметний. Наразі йдеться про три клуби — іспанську Севілью, а також англійські Вулверхемптон та Брентфорд.

Але, наскільки я знаю, президент Динамо зараз взагалі не збирається розлучатися з Пономаренком. Стратегія така, що Супряга змінить клуб, Ванат — основний нападник, а Пономаренко — це майбутній основний форвард Динамо", — сказав Співаковський.