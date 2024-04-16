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07.04.2024 07:40 1123

Нападник Динамо увійшов у сферу інтересів двох клубів АПЛ

Сьогодні 10:29 164 0
Нападник Динамо увійшов у сферу інтересів двох клубів АПЛ
#Динамо, #Матвій Пономаренко

Джерело - ТаТоТаке.

18-річний нападник київського Динамо Матвій Пономаренко увійшов у сферу інтересів двох клубів Англійської Прем'єр-Ліги — Вулвергемптона та Брентфорда.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в програмі "ТаТоТаке".

"За моєю інформацією, в офісі Динамо вже є запити щодо Пономаренка, тобто інтерес до нього дійсно предметний. Наразі йдеться про три клуби — іспанську Севілью, а також англійські Вулверхемптон та Брентфорд.

Але, наскільки я знаю, президент Динамо зараз взагалі не збирається розлучатися з Пономаренком. Стратегія така, що Супряга змінить клуб, Ванат — основний нападник, а Пономаренко — це майбутній основний форвард Динамо", — сказав Співаковський.

Раніше ми повідомляли про бажання Севільї підписати Пономаренка.

У поточному сезоні гравець встиг дебютувати за дорослу команду киян, але провів на полі всього 2 хвилини. А в молодіжному чемпіонаті у нападника 19 голів за 12 матчів.

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