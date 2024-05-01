Анчелотті — про заміни Беллінгема та Крооса: Потрібно було щось змінювати

Джерело - Сайт УЄФА.
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про заміни півзахисників й лідерів свого клубу Джуда Беллінгема й Тоні Крооса у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 проти мюнхенської Баварії (2:2).
Наставника цитує офіційний сайт УЄФА.
"Кроос добре грав упродовж усього матчу. У Джуда звело ногу, тому, коли я робив заміни, то шукав свіжі сили.
Потрібно було щось змінювати, і ми мали ресурси на лаві запасних, які я хотів використати", – сказав тренер.
Хавбеки Реала залишили поле на 75-й хвилині за рахунку 1:2.
Нагадаємо, мадридці з Андрієм Луніним у воротах розписали бойову нічию з Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви.
В Іспанії ЗМІ оцінило гру воротаря. Раніше статистичний портал дав власну оцінку його виступу.
Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.