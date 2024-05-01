Анчелотті — про заміни Беллінгема та Крооса: Потрібно було щось змінювати

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про заміни півзахисників й лідерів свого клубу Джуда Беллінгема й Тоні Крооса у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 проти мюнхенської Баварії (2:2).

Наставника цитує офіційний сайт УЄФА.

"Кроос добре грав упродовж усього матчу. У Джуда звело ногу, тому, коли я робив заміни, то шукав свіжі сили.

Потрібно було щось змінювати, і ми мали ресурси на лаві запасних, які я хотів використати", – сказав тренер.