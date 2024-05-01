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25.04.2024 21:39 383

Анчелотті — про заміни Беллінгема та Крооса: Потрібно було щось змінювати

Сьогодні 09:32 154 0
Анчелотті — про заміни Беллінгема та Крооса: Потрібно було щось змінювати
#Андрій Лунін, #Баварія, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Джуд Беллінгем, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Тоні Кроос

Джерело - Сайт УЄФА.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про заміни півзахисників й лідерів свого клубу Джуда Беллінгема й Тоні Крооса у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 проти мюнхенської Баварії (2:2).

Наставника цитує офіційний сайт УЄФА.

"Кроос добре грав упродовж усього матчу. У Джуда звело ногу, тому, коли я робив заміни, то шукав свіжі сили.

Потрібно було щось змінювати, і ми мали ресурси на лаві запасних, які я хотів використати", – сказав тренер.

Хавбеки Реала залишили поле на 75-й хвилині за рахунку 1:2.

Нагадаємо, мадридці з Андрієм Луніним у воротах розписали бойову нічию з Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви

В Іспанії ЗМІ оцінило гру воротаря. Раніше статистичний портал дав власну оцінку його виступу.

Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

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