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25.04.2024 21:39 374

﻿Баварія — Реал 2:2: огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:55 138 0
﻿Баварія — Реал 2:2: огляд півфіналу Ліги чемпіонів
#Баварія, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 вдома зіграла внічию з мадридським Реалом.

Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, перший матч
30 квітня

Баварія (Мюнхен) — Реал (Мадрид) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Вінісіус, 1:1 - 53 Сане, 2:1 - 57 Кейн (пен), 2:2 - 83 Вінісіус (пен)

Баварія: Мануель Ноєр, Нуссаїр Мазрауї, Ерік Даєр, Кім Мін Чже, Йозуа Кімміх, Леон Горецка (46 Рафаел Геррейру), Конрад Лаймер, Джамал Мусіала, Томас Мюллер (80 Серж Гнабрі), Лерой Сане (87 Альфонсо Девіс), Гаррі Кейн

Реал: Андрій Лунін, Ферлан Менді, Начо Фернандес (65 Едуардо Камавінга), Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес, Тоні Кроос (75 Браїм Діас), Орельєн Чуамені, Федеріко Вальверде, Джуд Беллінгем (75 Лука Модрич), Вінісіус Жуніор, Родріго (87 Хоселу)

Попередження: 43 Мазраві, 82 Кім — 64 Кроос, 90+1 Лукас

Матч-відповідь відбудеться у середу, 8 травня, у Мадриді.

Інший півфінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — ПСЖ відбудеться у середу, 1 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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