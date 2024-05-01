Воротар мадридського Реала Андрій Лунін отримав середню оцінку за півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (2:2).

Про це повідомив статистичний портал SofaScore.

Голкіпер відіграв повний матч та отримав оцінку 6,9. За гру Лунін пропустив два голи, здійснив 3 сейви, зробив 36 дотиків до м’яча та віддав 21 точну передачу з 25 (84%).

Найкращим гравцем матчу став Тоні Кроос — 8,5.

Нагадаємо, Реал завдяки дублю Вінісіуса Жуніора зіграв внічию з Баварією. Матч-відповідь відбудеться у середу, 8 травня, у Мадриді.