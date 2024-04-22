Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Зорею у 25 турі Української Прем'єр-ліги з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Луганці вийшли вперед на початку другого тайму завдяки автоголу Валерія Бондара. Егіналду зрівняв рахунок на 72-й хвилині поєдинку.

Крапку в матчі поставив Данило Сікан, який забив переможний гол наприкінці зустрічі.

На 90-й хвилині воротар "чорно-білих" Олександр Сапутін заробив пряму червону картку.

Зазначимо, що після цієї перемоги підопічні Маріно Пушича закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці. Перевага над Динамо складає 4 очки. Зоря розташувалася на 11-й позиції з 26 заліковими балами в активі.

Чемпіонат України — УПЛ

25 тур, 22 квітня

Шахтар — Зоря 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 автогол Бондар, 1:1 - 72 Егіналду, 2:1 - 87 Сікан

Склади команд

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Швед (Кевін 57), Судаков (Марлон 64), Гочолеішвілі, Азаров (Педріньйо 71), Бондаренко, Матвієнко (к), Невертон (Сікан 57), Траоре (Егіналду 64)

Зоря: Сапутін, Бутко (к), Башич, Жан Клод, Хахльов (Мішньов 79), Дришлюк (Мічин 90+3), Вантух, Яцик (Волошин 90+5), Антюх, Кирюханцев (Турбаєвський 90+2), Ндур

Попередження: Сапутін 83, Сікан 88

Вилучення: Сапутін 90

Нагадаємо, що минулого четверга ці команди зіграли перенесений поєдинок 10 туру. Зоря була близька до сенсаційної мирової, але завдяки пізнім голам Артема Бондаренка та Невертона "гірники" взяли чергові три очки.