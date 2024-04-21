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Евертон Миколенка здолав Ноттінгем Форест, Борнмут із Забарним поступився Астон Віллі: результати матчів АПЛ

Сьогодні 19:02 363 0
Евертон Миколенка здолав Ноттінгем Форест, Борнмут із Забарним поступився Астон Віллі: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Борнмут, #Вест Гем, #Евертон, #Ліверпуль, #Фулгем, #Ноттінгем Форест, #Кристал Пелес

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі Англійської Прем'єр-ліги відбулося 3 поєдинки. Евертон вдома переміг Ноттінгем Форест. Український захисник Віталій Миколенко провів на полі увесь матч. Також Борнмут з Іллею Забарним, який відіграв 33 матч у стартовому складі, зазнав поразки від Астон Вілли.

Чемпіонат Англії — АПЛ
34 тур, 21 квітня

Евертон Ноттінгем — Форест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Гує, 2:0 - 76 Макніл

Крістал Пелес — Вест Гем 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 7 Олісе, 2:0 - 16 Езе, 3:0 - 20 автогол Емерсон, 4:0 - 31 Матета, 4:1 - 40 Антоніо, 5:1 - 64 Матета, 5:2 - 89 автогол Мітчелл

Астон Вілла — Борнмут 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Соланке (пен), 1:1 - 45+1 Роджерс, 2:1 - 57 Діабі, 3:1 - 78 Бейлі

Також сьогодні відбудеться ще один матч:

  • 18:30 Фулгем  Ліверпуль

Нагадаємо, напередодні Брентфорд не залишив шансів Лутону, Бернлі розгромив Шеффілд Юнайтед, а Вулвергемптон вдома поступився Арсеналу. З результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням

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