Евертон Миколенка здолав Ноттінгем Форест, Борнмут із Забарним поступився Астон Віллі: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі Англійської Прем'єр-ліги відбулося 3 поєдинки. Евертон вдома переміг Ноттінгем Форест. Український захисник Віталій Миколенко провів на полі увесь матч. Також Борнмут з Іллею Забарним, який відіграв 33 матч у стартовому складі, зазнав поразки від Астон Вілли.

Чемпіонат Англії — АПЛ

34 тур, 21 квітня

Евертон Ноттінгем — Форест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Гує, 2:0 - 76 Макніл

Крістал Пелес — Вест Гем 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 7 Олісе, 2:0 - 16 Езе, 3:0 - 20 автогол Емерсон, 4:0 - 31 Матета, 4:1 - 40 Антоніо, 5:1 - 64 Матета, 5:2 - 89 автогол Мітчелл

Астон Вілла — Борнмут 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Соланке (пен), 1:1 - 45+1 Роджерс, 2:1 - 57 Діабі, 3:1 - 78 Бейлі

Також сьогодні відбудеться ще один матч:

18:30 Фулгем — Ліверпуль

Нагадаємо, напередодні Брентфорд не залишив шансів Лутону, Бернлі розгромив Шеффілд Юнайтед, а Вулвергемптон вдома поступився Арсеналу. З результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.