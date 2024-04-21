Евертон Миколенка прийме Ноттінгем, Забарний з Борнмутом зіграє проти Астон Вілли: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, будуть зіграні чотири матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка прийме Ноттінгем, а Ілля Забарний з Борнмутом зіграє проти Астон Вілли.

Розклад матчів 34 туру АПЛ на 21 квітня

15:30 Евертон — Ноттінгем

17:00 Астон Вілла — Борнмут

17:00 Кристал Пелес — Вест Гем

18:30 Фулгем — Ліверпуль

Також 31 квітня відбудеться півфінальний поєдинок Кубку Англії між Манчестер Юнайтед та Ковентрі. Початок матчу о 17:30.

Нагадаємо, раніше в межах 34 туру англійського чемпіонату Арсенал Олександра Зінченка переміг Вулвергемптон, а Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, знищив Лутон.