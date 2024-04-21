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Евертон Миколенка прийме Ноттінгем, Забарний з Борнмутом зіграє проти Астон Вілли: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 08:48 67 0
Евертон Миколенка прийме Ноттінгем, Забарний з Борнмутом зіграє проти Астон Вілли: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Борнмут, #Вест Гем, #Евертон, #Ілля Забарний, #Ліверпуль, #Віталій Миколенко, #Ноттінгем, #Фулгем, #Кристал Пелес

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, будуть зіграні чотири матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги. 

Зокрема, Евертон Віталія Миколенка прийме Ноттінгем, а Ілля Забарний з Борнмутом зіграє проти Астон Вілли.

Розклад матчів 34 туру АПЛ на 21 квітня

  • 15:30 Евертон — Ноттінгем
  • 17:00 Астон Вілла — Борнмут
  • 17:00 Кристал Пелес — Вест Гем
  • 18:30 Фулгем — Ліверпуль

Також 31 квітня відбудеться півфінальний поєдинок Кубку Англії між Манчестер Юнайтед та Ковентрі. Початок матчу о 17:30.

Нагадаємо, раніше в межах 34 туру англійського чемпіонату Арсенал Олександра Зінченка переміг Вулвергемптон, а Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, знищив Лутон.

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