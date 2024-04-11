Циганков може пропустити матч з Атлетико через пошкодження

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетико Мадрид через пошкодження.

Про це заявив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес напередодні гри

"У Циганкова травма литкового м'яза, його участь у грі з Атлетико під питанням", - сказав Мічел.

👀 VIKTOR TSYGANKOV dubte fins a última hora per jugar dissabte al Civitas Metropolitano per una lesió al soli.



Ivan Martín baixa per sanció i Toni Villa tornarà a una convocatòria després de pràcticament un any. @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/S6RzUVb0bk — Nil Solà (@Nilsola10) April 11, 2024

Поєдинок Атлетико Мадрид - Жирона відбудеться в суботу, 13 квітня, початок — о 15:00 за київським часом. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Циганков провів 24 матчі у Ла Лізі, забив 6 голів та віддав 4 асисти.

Напередодні підопічні Мічела у важкому матчі перемогли Бетіс та зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці (3 "лігочемпіонівське" місце із 65 балами), збільшивши перевагу над п'ятим Атлетиком з Більбао до 9 очок.