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07.04.2024 07:40 960

Циганков може пропустити матч з Атлетико через пошкодження

Сьогодні 14:49 91 0
Циганков може пропустити матч з Атлетико через пошкодження
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Мічел Санчес, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетико Мадрид через пошкодження.

Про це заявив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес напередодні гри

"У Циганкова травма литкового м'яза, його участь у грі з Атлетико під питанням", - сказав Мічел.

Поєдинок Атлетико Мадрид - Жирона відбудеться в суботу, 13 квітня, початок — о 15:00 за київським часом. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Циганков провів 24 матчі у Ла Лізі, забив 6 голів та віддав 4 асисти.

Напередодні підопічні Мічела у важкому матчі перемогли Бетіс та зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці (3 "лігочемпіонівське" місце із 65 балами), збільшивши перевагу над п'ятим Атлетиком з Більбао до 9 очок.

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