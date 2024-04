Циганков може пропустити матч з Атлетико через пошкодження

Півзахисник Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетико Мадрид через пошкодження.

Про це заявив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес напередодні гри

👀 VIKTOR TSYGANKOV dubte fins a última hora per jugar dissabte al Civitas Metropolitano per una lesió al soli.



Ivan Martín baixa per sanció i Toni Villa tornarà a una convocatòria després de pràcticament un any. @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/S6RzUVb0bk