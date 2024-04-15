Джерело - Más Fichajes.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков, який проводить відмінний сезон в Іспанії, потрапив у сферу інтересів Баварії.

Про це повідомляє Más Fichajes.

Якщо Жирона погодиться відпустити гравця, на нього претендуватимуть два європейські гранди - Баварія і Барселона.

При цьому перевага в цій боротьбі буде у німецького клубу, який має більш серйозну фінансову компоненту.

У нинішньому сезоні Циганков зіграв за Жирону 28 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у Віктора Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар повідомив, що він може вибути до кінця сезону.