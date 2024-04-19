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У Жироні розповіли про стан Циганкова перед матчем Ла Ліги проти Кадіса

Сьогодні 08:32 70 0
У Жироні розповіли про стан Циганкова перед матчем Ла Ліги проти Кадіса
Getty Images
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань перед матчем 32 туру Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок між командами відбудеться 20 квітня, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар розповів, що гравець може вибути до кінця сезону.

У 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетику Мадрид. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.

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