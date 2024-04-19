У Жироні розповіли про стан Циганкова перед матчем Ла Ліги проти Кадіса

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань перед матчем 32 туру Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок між командами відбудеться 20 квітня, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар розповів, що гравець може вибути до кінця сезону.

У 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетику Мадрид. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.