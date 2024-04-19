У Жироні розповіли про стан Циганкова перед матчем Ла Ліги проти Кадіса

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань перед матчем 32 туру Ла Ліги проти Кадіса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
👋 Viktor! 😍 pic.twitter.com/8nQE6ezBY2— Girona FC (@GironaFC) April 18, 2024
Поєдинок між командами відбудеться 20 квітня, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар розповів, що гравець може вибути до кінця сезону.
У 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетику Мадрид. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.