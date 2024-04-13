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07.04.2024 07:40 1018

Спортивний лікар: Циганков може вилетіти до кінця сезону

Сьогодні 12:47 170 0
Спортивний лікар: Циганков може вилетіти до кінця сезону
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Hospital Pass.

Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Циганков може вилетіти до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Поки невідомо наскільки серйозною є травма. Є надія, що це всього лиш перевантажений мʼяз і там немає структурних порушень, а отже Віктор зможе зіграти вже за декілька днів.

Натомість, якщо травма литкового мʼязу таки підтвердиться, то мова йтиме про мінімум 6-8 тижнів відновлення, а отже виліт до кінця сезону", — написав лікар у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес розповів, що українець отримав пошкодження. Напередодні футболіст не потрапив у заявку на матч 31 туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.

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