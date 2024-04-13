Спортивний лікар: Циганков може вилетіти до кінця сезону

Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Циганков може вилетіти до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Поки невідомо наскільки серйозною є травма. Є надія, що це всього лиш перевантажений мʼяз і там немає структурних порушень, а отже Віктор зможе зіграти вже за декілька днів.

Натомість, якщо травма литкового мʼязу таки підтвердиться, то мова йтиме про мінімум 6-8 тижнів відновлення, а отже виліт до кінця сезону", — написав лікар у своєму телеграм-каналі.