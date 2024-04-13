Спортивний лікар: Циганков може вилетіти до кінця сезону

Джерело - Hospital Pass.
Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Циганков може вилетіти до кінця сезону через травму.
Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
"Поки невідомо наскільки серйозною є травма. Є надія, що це всього лиш перевантажений мʼяз і там немає структурних порушень, а отже Віктор зможе зіграти вже за декілька днів.
Натомість, якщо травма литкового мʼязу таки підтвердиться, то мова йтиме про мінімум 6-8 тижнів відновлення, а отже виліт до кінця сезону", — написав лікар у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, нещодавно головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес розповів, що українець отримав пошкодження. Напередодні футболіст не потрапив у заявку на матч 31 туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.