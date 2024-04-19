Лілль – Астон Вілла 2:1: огляд матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відубувся матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій з футболу сезону-2023/24.
Англійська Астон Вілла в серії післяматчевих пенальті пройшла французький Лілль.
Огляд
Ліга конференцій з футболу
1/4 фіналу, матчі-відповіді
18 квітня
Лілль – Астон Вілла 2:1 (1:0) (3:4 – по пенальті) (перший матч – 1:2)
Голи: 1:0 - 16 Язіджі, 2:0 - 68 Андре, 2:1 - 87 Кеш
Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.
Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.