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Лілль – Астон Вілла 2:1: огляд матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 08:24 69 0
Лілль – Астон Вілла 2:1: огляд матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Лілль, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Відубувся матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій з футболу сезону-2023/24.

Англійська Астон Вілла в серії післяматчевих пенальті пройшла французький Лілль.

Огляд

Ліга конференцій з футболу
1/4 фіналу, матчі-відповіді
18 квітня

Лілль – Астон Вілла 2:1 (1:0) (3:4 – по пенальті) (перший матч – 1:2)

Голи: 1:0 - 16 Язіджі, 2:0 - 68 Андре, 2:1 - 87 Кеш

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.

Нагадаємо, напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.

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