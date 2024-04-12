Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла мінімально переграла Лілль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.
Ліга конференцій УЄФА
Плей-оф, 1/4 фіналу
Перший матч, 11 квітня
Астон Вілла (Англія) — Лілль (Франція) 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Воткінс, 2:0 - 56 Макгінн, 2:1 - 84 Діакіте
Матч-відповідь відбудеться 18 квітня в місті Вільнев-д'Аск, на стадіоні "П'єр Моруа". Початок — о 19:45 за київським часом.
Зазначимо, що відбулись також перші ігри 1/4 фіналу Ліги Європи, зокрема Бенфіка з українцем Анатолієм Трубіним здолала Марсель.