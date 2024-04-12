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Астон Вілла мінімально переграла Лілль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Ліга конференцій УЄФА Плей-оф, 1/4 фіналу Перший матч, 11 квітня

Астон Вілла (Англія) — Лілль (Франція) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Воткінс, 2:0 - 56 Макгінн, 2:1 - 84 Діакіте

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня в місті Вільнев-д'Аск, на стадіоні "П'єр Моруа". Початок — о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що відбулись також перші ігри 1/4 фіналу Ліги Європи, зокрема Бенфіка з українцем Анатолієм Трубіним здолала Марсель.