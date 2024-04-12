Головне
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
Сьогодні 11:40 77218 7
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Сьогодні 14:14 53
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
Сьогодні 13:26 180
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
Сьогодні 11:45 177
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
Сьогодні 10:20 7116 2
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
Сьогодні 09:03 239
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 13647
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
Вчора 21:00 4823 1
Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги
Вчора 20:31 256
Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія
Вчора 19:37 935
Прямі трансляції
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:21 217
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
10.04.2024 16:30 647
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
10.04.2024 02:46 299
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
10.04.2024 01:33 470
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 984

Астон Вілла — Лілль 2:1: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 12:45 104 0
Астон Вілла — Лілль 2:1: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Ліга конференцій, #Лілль

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла мінімально переграла Лілль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Ліга конференцій УЄФА
Плей-оф, 1/4 фіналу
Перший матч, 11 квітня

Астон Вілла (Англія)  Лілль (Франція) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Воткінс, 2:0 - 56 Макгінн, 2:1 - 84 Діакіте

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня в місті Вільнев-д'Аск, на стадіоні "П'єр Моруа". Початок — о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що відбулись також перші ігри 1/4 фіналу Ліги Європи, зокрема Бенфіка з українцем Анатолієм Трубіним здолала Марсель.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли 1303
Помер легендарний борець сумо Таро Помер легендарний борець сумо Таро 17126
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків 77218 7
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі “Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі 7116 2
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи 13647
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги 4823 1
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26106
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138026 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36742 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15323
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322828
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21352 2