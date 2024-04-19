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Астон Вілла та Олімпіакос виявились сильнішими в серіях пенальті: результати чвертьфіналів Ліги конференцій

Сьогодні 01:05 450 0
Астон Вілла та Олімпіакос виявились сильнішими в серіях пенальті: результати чвертьфіналів Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Брюгге, #Вікторія, #Лілль, #Олімпіакос, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

18 квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій з футболу.

Італійська Фіорентина в овертаймі дотиснула чеську Вікторію. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Астон Вілла в серії післяматчевих пенальті пройшла французький Лілль.

Бельгійський Брюгге впевнено здолав грецький Паок з рахунком 2:0. 

Ще один представник Греції Олімпіакос зумів пройти до наступного етапу, перемігши турецький Фенербахче в серії одинадцятиметрових.

Ліга конференцій
1/4 фіналу, матчі-відповіді
18 квітня

Лілль - Астон Вілла 2:1 (1:0) (3:4 - по пенальті) (перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 16 Язіджі, 2:0 - 68 Андре, 2:1 - 87 Кеш

Фіорентина - Вікторія 2:0 (0:0) (перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 92 Гонсалес, 2:0 - 108 Бірагі

ПАОК - Брюгге 0:2 (0:2) (перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 33 Хутгла, 0:2 - 45 Хутгла

Фенербахче - Олімпіакос 1:0 (1:0) (2:3 - по пенальті) (перший матч 2:3)

Голи: 1:0 - 11 Кахведжі

Відтак визначились усі півфіналісти Ліги Конференцій. У наступний етап пройшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос.

Півфінальні пари ЛК

  • Астон Вілла — Олімпіакос
  • Фіорентина — Брюгге

Півфінальні поєдинки відбудуться 2 та 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, що паралельно відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

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