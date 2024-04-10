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Зміни для українця: клуб АПЛ планує звільнити тренера

Сьогодні 15:28 101 0
Зміни для українця: клуб АПЛ планує звільнити тренера
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Football Insider.

Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, планує звільнити головного тренера Шона Дайча після зміни власників.

Про це повідомляє Football Insider.

Зазначається, що нові керівники бажають запросити тренера, який зацікавить уболівальників слідкувати за командою. Їм не потрібен "пожежний" спеціаліст.

Раніше ми повідомляли, що Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакету акцій Евертона. Наразі клуб українця знаходиться на 16 сходинці і випереджає зону вильоту на 2 бали. Нещодавно АПЛ зняла з "ірисок" 2 пункти за порушення фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року клуб Віталія Миколенка вже отримував покарання за порушення ФФП. З команди зняли 10 очок, але після розгляду апеляції частину балів повернули.

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