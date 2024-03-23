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АПЛ погодила продаж контрольного пакету акцій Евертона

Сьогодні 20:11 128 0
АПЛ погодила продаж контрольного пакету акцій Евертона
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - Bloomberg.

Англійська Прем'єр-ліга попередньо схвалила запит компанії 777 Partners щодо придбання контрольного пакету акцій Евертона у разі виконання певних умов.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що американська інвестиційна компанія придбає у власника "ірисок" Фархада Моширі 94,1% акцій за понад 100 мільйонів фунтів. Наразі вони володіють кількома командами, зокрема Дженоа, Стандардом, Васко да Гамою та Гертою.

Нагадаємо, у 29 турі АПЛ Евертон з Миколенком у складі програв Манчестер Юнайтед. Наразі ліверпульський клуб знаходиться на 16 сходинці.

Нещодавно "ірискам" часково повернули очки після розгляду апеляції щодо зняття 10 балів за порущення фінансового фейр-плей.

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