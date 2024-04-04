Без зняття очок: АПЛ планує змінити правила фінансового фейр-плей

Джерело - Daily Mail.

Клуби Англійської Прем'єр-ліги розглядають можливість зміни системи покарань за порушення фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Замість зняття очок з'явиться "податок на розкіш". Причиною потенційних змін є побоювання команд, що зіркові футболісти покинуть лігу через обмеження в зарплатні, і що чемпіонат Англії перестане бути найприбутковішою лігою.

Зазначається, що за потенційні зміни готові проголосувати 17 клубів. Для прийняття рішення достатньо 14 голосів. Засідання з розглядом цього питання відбудеться наприкінці поточного сезону.

Податок на розкіш" - це штрафи, які платитимуть клуби, що витрачають надто багато коштів. Накопичені гроші будуть розподілятися між командами, які не порушуватимуть фінансовий фейр-плей.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Лестер може отримати покарання через надмірну збитковість у сезоні-2022/23.