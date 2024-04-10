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06.04.2024 12:08 1165

Анчелотті - про матч-відповідь із Манчестер Сіті: Ми в невигідному становищі

Сьогодні 11:11 141 0
Анчелотті - про матч-відповідь із Манчестер Сіті: Ми в невигідному становищі
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - The Athletic.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що мадридці опинилися в невигідному становищі напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це італійський фахівець заявив після першої зустрічі команд на "Сантьяго Бернабеу" (3:3).

"Це був хороший матч, дуже хороший з нашого боку. Була конкурентна і рівна гра, поки у нас не з’явилася енергія і ми не почали тиснути на Сіті. Ми добре пресингували на половині поля суперника, перехоплюючи багато м’ячів та здійснюючи переходи.

У нас був шанс повести з рахунком 3:1, але потім вони забили два чудові голи, у нас з'явилося бажання і прагнення повернутися в гру. Зараз ми в невеликому невигідному становищі, бо матч-відповідь граємо на виїзді, але впевнені, що зможемо повторити гру, яку провели тут", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що український воротар Реала Андрій Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку проти Сіті. Головною причиною низького балу українця є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.

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