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06.04.2024 12:08 1165

Гвардіола - про оновлений стадіон Реала: Вони повинні подбати про газон

Сьогодні 10:05 148 0
Гвардіола - про оновлений стадіон Реала: Вони повинні подбати про газон
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що Реал має подбати про стан газону на оновленому Сантьяго Бернабеу.

Про це іспанський фахівець заявив після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА (3:3).

"Новий "Бернабеу" вражає. Але тепер вони повинні подбати про газон, його стан треба поліпшити. Флорентіно потрібно лише турбуватися про те, щоб створити гарне поле, як це завжди робив Реал.

Я не був сьогодні на газоні, але мої футболісти говорили про нього. Не дозволяйте людям сприймати це неправильно, тому що я грав тут багато разів, у Реала завжди був килим. Зараз це не так, хоч і стадіон вражає. Роздягальні, все інше", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що український воротар Реала Андрій Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку проти "містян". Головною причиною низького балу українця є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.

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