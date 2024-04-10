Джерело - Marca.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що Реал має подбати про стан газону на оновленому Сантьяго Бернабеу.

Про це іспанський фахівець заявив після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА (3:3).

"Новий "Бернабеу" вражає. Але тепер вони повинні подбати про газон, його стан треба поліпшити. Флорентіно потрібно лише турбуватися про те, щоб створити гарне поле, як це завжди робив Реал.

Я не був сьогодні на газоні, але мої футболісти говорили про нього. Не дозволяйте людям сприймати це неправильно, тому що я грав тут багато разів, у Реала завжди був килим. Зараз це не так, хоч і стадіон вражає. Роздягальні, все інше", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що український воротар Реала Андрій Лунін отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців поєдинку проти "містян". Головною причиною низького балу українця є помилка, яка дозволила англійцям відкрити рахунок на початку матчу.

Доля путівки до півфіналу вирішиться через тиждень, 17 квітня, у матчі-відповіді на "Етіхаді".

Зазначимо, у паралельному матчі 1/8 фіналу Арсенал і Баварія теж розписали результативну нічию.