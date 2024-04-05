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Влахович: Я мрію виграти Лігу чемпіонів з Ювентусом

Сьогодні 12:28 115 0
Влахович: Я мрію виграти Лігу чемпіонів з Ювентусом
#Влахович, #Ліга чемпіонів, #Ювентус

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Форвард Ювентуса Душан Влахович мріє виграти з туринським клубом Лігу чемпіонів УЄФА.

Слова сербського нападника передає TuttoMercatoWeb.

"Коли я приїхав, мені пощастило грати з К'єлліні та Бонуччі. Це дві фантастичні людини, вони допомогли мені інтегруватися в команду. Я говорив з Дель П'єро, Буффоном, Маркізіо, вони пояснили мені, що означає грати в Ювентусі. Я дякую їм усім.

Я мрію виграти Лігу чемпіонів з Ювентусом, я наполегливо працюю і зроблю все можливе, щоб перемогти в цьому змаганні. Бути частиною цього клубу і цього міста, з цими людьми - це неймовірно. Ви повинні бути в Ювентусі, щоб зрозуміти, що це насправді означає", – сказав Влахович

Напередодні Душан допоміг туринцям перемогти Лаціо в першому матчі півфіналу Кубку Італії. Нагадаємо, що Ювентус готує новий контракт для нападника.

У поточному сезоні форвард зіграв за "стару синьйору" 28 матчів у Серії А, забив 16 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб оштрафує серба на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).

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