Джерело - Чемпіон.
Ювентус здобув перемогу над Лаціо в першому матчі півфіналу Кубку Італії з футболу.
Кубок Італії
1/2 фіналу, 2 квітня
Ювентус — Лаціо 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 К’єза 50, 2:0 - 64 Влахович
Зазначимо, що кілька днів тому команди зустрічалися в чемпіонаті Італії. Тоді Лаціо в компенсований час вирвав перемогу завдяки голу Адама Марушича.
Матч-відповідь у Кубку відбудеться 23 квітня. Переможець пари зіграє у фіналі з Фіорентиною або Аталантою, які проведуть перший поєдинок вже сьогодні, 3 квітня.
Днями в італійських медіа ширилася інформація про звільнення Массіміліано Аллегрі.