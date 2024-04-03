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Ювентус — Лаціо 2:0: огляд матчу Кубку Італії

Сьогодні 07:30 92 0
Ювентус — Лаціо 2:0: огляд матчу Кубку Італії
#Кубок Італії, #Лаціо, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус здобув перемогу над Лаціо в першому матчі півфіналу Кубку Італії з футболу.

Кубок Італії

1/2 фіналу, 2 квітня

Ювентус — Лаціо 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 К’єза 50, 2:0 - 64 Влахович

Зазначимо, що кілька днів тому команди зустрічалися в чемпіонаті Італії. Тоді Лаціо в компенсований час вирвав перемогу завдяки голу Адама Марушича.

Матч-відповідь у Кубку відбудеться 23 квітня. Переможець пари зіграє у фіналі з Фіорентиною або Аталантою, які проведуть перший поєдинок вже сьогодні, 3 квітня. 

Днями в італійських медіа ширилася інформація про звільнення Массіміліано Аллегрі.

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