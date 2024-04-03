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Ювентус переміг Лаціо в першому матчі 1/2 Коппа Італія

Сьогодні 00:03 111 0
Ювентус переміг Лаціо в першому матчі 1/2 Коппа Італія
#Кубок Італії, #Лаціо, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус здобув перемогу над Лаціо в першому матчі півфіналу Кубку Італії. 

Для "старої синьйори" ця звитяга стала першою з 25 лютого та допомогла перервати 4-матчеву серію без перемог. 

Кубок Італії

1/2 фіналу, 2 квітня

Ювентус — Лаціо 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 -К’єза 50, 2:0 Влахович 64

Зазначимо, що кілька днів тому команди зустрічалися в чемпіонаті Італії. Тоді Лаціо в компенсований час вирвав перемогу завдяки голу Адама Марушича. Матч-відповідь у Кубку відбудеться 23 квітня. Переможець пари зіграє у фіналі з Фіорентиною або Аталантою, які проведуть перший поєдинок вже сьогодні, 3 квітня. 

Днями в італійських медіа ширилася інформація про звільнення Массіміліано Аллегрі. Як повідомляли інсайдери, у наставника "б’янконері" є три матчі на виправлення ситуації. 

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