Рух та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 22 турі Української Прем'єр-ліги львівський Рух прийме черкаський ЛНЗ.
Стартові склади команд:
Рух: Ледвій, Слюбик, Дідик, Сич, Холод, Підгурський, Пастух, Федор, Таллес, Квасниця, Плюман
Запасні: Герета, Матвєєв, Кітела, Бойко, Лях, Притула, Столярчук, Руніч, Джурабаєв, Непейпієв, Теслюк, Дос Сантуш Габріель
ЛНЗ: Пеньков, Муравський, Ковальов, Стасюк, Каплієнко, Бар, Яшарі, Наумець, Бойко, Ейнел, Молло
Запасні: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Тілль, Норенков, Насонов, Олійник, Шестаков, Хобленко, Пасіч
Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу на УПЛ-ТБ.
Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, Минай та Олександрія розписали результативну нічию, а Динамо розгромило Ворсклу.