Джерело - Чемпіон.

Металіст обіграв МФК Металург у 2 турі другого етапу української Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

2 тур, 31 березня

Група "Вибування"

Металіст (Харків) - МФК Металург (Запоріжжя) 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Ісаєнко, 1:1 - 22 Костюшенко, 2:1 - 61 Дігтяр, 3:1 - 63 Рязанцев, 4:1 - 90+1 Луців (пен)

Перемога дозволила Металісту піднятися на п'яту сходинку з 18 очками в активі. МФК Металург йде другим з 25 балами.

Напередодні Кудрівка-Нива відібрала очки в Інгульця, а Карпати перемогли Вікторію.