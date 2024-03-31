Джерело - Чемпіон.
Металіст обіграв МФК Металург у 2 турі другого етапу української Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 31 березня
Група "Вибування"
Металіст (Харків) - МФК Металург (Запоріжжя) 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Ісаєнко, 1:1 - 22 Костюшенко, 2:1 - 61 Дігтяр, 3:1 - 63 Рязанцев, 4:1 - 90+1 Луців (пен)
Перемога дозволила Металісту піднятися на п'яту сходинку з 18 очками в активі. МФК Металург йде другим з 25 балами.
Напередодні Кудрівка-Нива відібрала очки в Інгульця, а Карпати перемогли Вікторію.