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Кудрівка-Нива відібрала очки в Інгульця: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 16:12 541 0
Кудрівка-Нива відібрала очки в Інгульця: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Гірник Спорт, #Епіцентр, #Інгулець, #Нива Тернопіль, #СК Полтава, #Чернігів, #Хуст, #Кудрівка-Нива

Джерело - Чемпіон.

30 березня в 2 турі другого етапу української Першої ліги відбулося п'ять матчів.

Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 30 березня
Група "Вибування"

Хуст - Гірник-Спорт 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Черткоєв, 0:2 - 52 Студенко, 1:2 - 57 Чабан, 2:2 - 66 Діянчук, 3:2 - 69 Борисенко, 4:2 - 90 Чабан

Нива - Діназ 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Сейтхалілов, 1:1 - 31 Волохатий, 1:2 - 68 Ткачук, 1:2 - 72 Мораренко, 1:3 - 90+2 Мораренко

Буковина - Чернігів 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Кривобороденко (авт), 2:0 - 53 Гончарук, 3:0 - 65 Андрейчук, 4:0 - 80 Андрейчук

Група "Чемпіонська"

СК Полтава - Епіцентр 0:0

Інгулець - Кудрівка-Нива 0:0

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.

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