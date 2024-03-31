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Металіст розгромив МФК Металург у Першій лізі

Сьогодні 14:24 85 0
Металіст розгромив МФК Металург у Першій лізі
#Металіст, #МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Металіст обіграв МФК Металург у 2 турі другого етапу української Першої ліги.

Гра завершилась з рахунком 4:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 31 березня
Група "Вибування"

Металіст (Харків) - МФК Металург (Запоріжжя) 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Ісаєнко, 1:1 - 22 Костюшенко, 2:1 - 61 Дігтяр, 3:1 - 63 Рязанцев, 4:1 - 90+1 Луців (пен)

Перемога дозволила Металісту піднятися на п'яту сходинку з 18 очками в активі. МФК Металург йде другим з 25 балами.

Напередодні Кудрівка-Нива відібрала очки в Інгульця, а Карпати перемогли Вікторію.

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