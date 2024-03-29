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Лівий берег розгромив Агробізнес, Карпати перемогли Вікторію: результати матчів Першої ліги

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Лівий берег розгромив Агробізнес, Карпати перемогли Вікторію: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Вікторія, #Карпати, #Кремінь, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля, #Прикарпаття, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Лівий берег із розгромним рахунком (3:0) переміг Агробізнес у другому турі другого етапу Першої ліги з футболу групи "Чемпіонська".

Раніше львівські Карпати завдяки одному голу здолали Вікторію (1:0), а ФСК Маріуполь і Прикарпаття зіграли внічию (1:1) в чемпіонській групі. Поділля перемогло Кремінь (3:1) у "Вибуванні".

Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 29 березня
Група "Чемпіонська"

Лівий берег - Агробізнес 3:0

Голи: 1:0 - 3' Войцеховський, 2:0 - 17' Якимів, 3:0 - 65' Мисик

Карпати Львів - Вікторія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6' Костенко

ФСК Маріуполь - Прикарпаття 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Зубков, 1:1 - 16 Швець

Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 29 березня
Група "Вибування"

Поділля - Кремінь 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9' Глоба, 1:1 - 27' Савчук, 2:1 - 56' Боженар, 3:1 - 63' Куліш

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