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Ворскла - Динамо 1:5: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 21:04 160 0
Ворскла - Динамо 1:5: огляд матчу УПЛ
#Ворскла, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла вдома поступилась київському Динамо у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що це перший матч Ярмоленка після тривалої паузи через травму. Останній раз футболіст виходив на поле в жовтні 2023 року в матчі проти Олександрії.

Матч двічі було перервано через повітряну тривогу.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 31 березня

Ворскла (Полтава) - Динамо (Київ) 1:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Ванат, 0:2 - 45 Бражко, 0:3 - 47 Шапаренко,  0:4 - 77 Шапаренко, 0:5 - 78 Ярмоленко

Ворскла: Ісенко, Павлюк Є., Крупський, Кане І., Сіссоко Са., Феліпе(70 Ковталюк), Толi(49 Челядін), Корнієнко В., Бацула, Нестеренко(68 Глущенко), Степанюк Р.

Динамо: Бущан, Попов Д., Тимчик(80 Караваєв), Дубінчак, Сирота О., Бражко(84 Біловар), Волошин Н.(80 Діалло), Андрієвський, Шапаренко, Ванат(80 Пономаренко), Кабаєв(66 Ярмоленко)

Попередження: 66 Челядін - 74 Сирота

Перемога дозволила "біло-синім" піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці з 41 очком в активі. Ворскла наразі сьома з 30 балами.

У наступному турі, 8 квітня, Динамо прийме ЛНЗ Черкаси, а Ворскла завітає в гості до Кривбасу. Та перед цим київський клуб проведе перенесений матч 6 туру УПЛ проти Зорі.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, а Минай та Олександрія розписали результативну нічию.

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