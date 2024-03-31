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СК Дніпро-1 на виїзді впевнено переграв Колос в 22 турі УПЛ

Сьогодні 20:29 173 0
СК Дніпро-1 на виїзді впевнено переграв Колос в 22 турі УПЛ
Фото: СК Дніпро-1
#Колос, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру Української Прем’єр-ліги СК Дніпро-1 святкував виїзну перемогу над Колосом. Гра завершилася з рахунком 2:0.

На старті зустрічі гості відзначилися забитим голом - з передачі Філіппова відзначився Піхальонок. У другому таймі зустрічі Гуцуляк подвоїв рахунок на табло стадіону в Ковалівці. 

Здобута перемога дозволила СК Дніпро-1 піднятися на третє місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи 42 очка. Колос зазнав третьої поразки поспіль і залишився на 10 сходинці. 

У наступному турі УПЛ, 7 квітня, Колос вдома зіграє з харківським Металістом 1925. СК Дніпро-1 9 квітня прийме луганську Зорю.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 31 березня

Колос - СК Дніпро-1 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Пихальонок, 0:2 - 64 Гуцуляк

Колос: Фесюн, Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков, Богданов, Мілько, Ільїн, Оріховський (Паулаускас 60), Топалов (Велетень 77), Рангел (Безбородько 77)

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошниченко, Бабенко, Рубчинський, Лєднєв (Третьяков 60), Піхальонок (Очеретько 90+3), Гуцуляк, Філіппов (Танчик 90+3)

Попередження: Рангел 70, Бурда 88 - Адамюк 74, Волинець 80

Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, Минай та Олександрія розписали результативну нічию, а Динамо розгромило Ворсклу.

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